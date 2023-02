L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, la rabbia dei fan per quei selfie con Maria De Filippi: «Osceno» – I video (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo, morto a a Roma a 84 anni, dopo l’ondata di affetto di ieri 25 febbraio, ancora tantissime persone hanno portato il loro omaggio al presentatore tv. Maria De Filippi era presente anche oggi in Campidoglio in sala della Protomoteca, per ricevere le condoglianze e stringere le mani ai presenti. Ma qualcuno si è spinto anche oltre, chiedendo alla presentatrice anche un selfie per immortalare il momento. Un gesto di cattivo gusto che non è sfuggito alle telecamere presenti alla camera ardente. Le immagini sono poi finite in rete, provocando la reazione di moltissimi fan che sui social hanno criticato quanto accaduto, sottolineando d’altra parte il contegno e il garbo di De Filippi in quel momento. February 26, 2023 ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel secondo giorno di camera ardente per, morto a a Roma a 84 anni, dopo l’ondata di affetto di ieri 25 febbraio, ancora tantissime persone hanno portato il loro omaggio al presentatore tv.Deera presente anche oggi in Campidoglio in sala della Protomoteca, per ricevere le condoglianze e stringere le mani ai presenti. Ma qualcuno si è spinto anche oltre, chiedendo alla presentatrice anche unper immortalare il momento. Un gesto di cattivo gusto che non è sfuggito alle telecamere presenti alla camera ardente. Le immagini sono poi finite in rete, provocando la reazione di moltissimi fan che sui social hanno criticato quanto accaduto, sottolineando d’altra parte il contegno e il garbo di Dein quel momento. February 26, 2023 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7_laurab : Educazione 10 vs Empatia e Rispetto 0. #MariaDeFilippi che si ferma a ringraziare salutando tutti e ringraziandoli… - LillymammaPolly : RT @amicii_news: Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, fa il suo ingresso insieme a Maria per dare l’ultimo saluto a #MaurizioCostan… - viper_etta : RT @mimmocarriero: ore e ore in fila per dar l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, poi la richiesta di fare un selfie alla vedova Maria De F… - SCRIGNOMAGICO : @robysjack Credo che lei lo avrebbe preferito, ma che sia stato un omaggio a Maurizio permettere alla gente di dargli l'ultimo saluto. - Mr_Mrk1 : @Lusire291306 Hai idea di quanto non è mentalmente in forma una persona che affronta un lutto? Già essere presente… -