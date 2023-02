L’ultima follia woke: “È cristiana, non può fare la premier” (Di domenica 26 febbraio 2023) Forse nemmeno i più radicali fra gli illuministi francesi avrebbero mai pensato che un giorno potesse accadere. Fatto sta che oggi essere cristiani, anche nel mondo occidentale, significa sempre più essere svantaggiati nella vita sociale. Siamo passati dalla società secolarizzata a quella post-cristiana, dal principio di laicità a quello di esclusione. Che è poi quanto di più illiberale possa esserci, quasi una riproposizione col segno cambiato di quella intolleranza che i vecchi illuministi imputavano, non sempre a ragione, ai cristiani. È questo il senso della vicenda capitata a Kate Forbes, il trentaduenne ministro delle Finanze del governo scozzese candidata a succedere alla dimissionaria (per stanchezza) Nicola Sturgeon, leader dello Scottish National Party, a capo del governo. Benché data subito per favorita, la candidatura di Forbes è nafraugata quando i ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 febbraio 2023) Forse nemmeno i più radicali fra gli illuministi francesi avrebbero mai pensato che un giorno potesse accadere. Fatto sta che oggi essere cristiani, anche nel mondo occidentale, significa sempre più essere svantaggiati nella vita sociale. Siamo passati dalla società secolarizzata a quella post-, dal principio di laicità a quello di esclusione. Che è poi quanto di più illiberale possa esserci, quasi una riproposizione col segno cambiato di quella intolleranza che i vecchi illuministi imputavano, non sempre a ragione, ai cristiani. È questo il senso della vicenda capitata a Kate Forbes, il trentaduenne ministro delle Finanze del governo scozzese candidata a succedere alla dimissionaria (per stanchezza) Nicola Sturgeon, leader dello Scottish National Party, a capo del governo. Benché data subito per favorita, la candidatura di Forbes è nafraugata quando i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... whosthatgarl : 15esima puntata di hotel del luna appena finita di guardare............non voglio finire questo drama lo so sono me… - ettorecauli : @GFilza ITA: Protesta d'emergenza contro l'ultima follia omicida di Israele contro l'apartheid contro i palestinesi… - alexis___97 : la follia delle surgelate che pensano che al veneto piaccia la murgia. avrebbe potuto sceglierla dall'inizio quand… - carlabrandolini : Oggi è un anno che la Russia di Putin ha invaso l’Ucraina, portando morte e distruzione alle porte d’Europa. L’ulti… - emilianorix : @GiancarloDeRisi In America è esplosa l’ultima follia politically correct. Non si deve più sottolineare l’età delle… -