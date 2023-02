Lukaku, l’arma in più di Inzaghi contro i fantasmi del Bologna – TS (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter si prepara alla sfida del Dall’Ara contro il Bologna con un alleato in più rispetto allo scorso anno: Romelu Lukaku. BIG ROM – Dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, l’Inter riparte dalla trasferta di Bologna. Gara che porta subito alla mente il brutto ricordo dell’anno scorso. I protagonisti di quel match non ci sono più: Ivan Perisic e Ionut Radu non sono più a Milano. Anche Marko Arnautovic non sarà della gara, mentre Sansone partirà dalla panchina. Chi l’anno scorso non c’era e ora e ora c’è è invece Romelu Lukaku. Come riporta Tuttosport, il belga sembra ormai aver superato l’infortunio e nelle ultime due partite ha segnato 2 gol. Non segna 3 gol consecutivi da ben 21 mesi, dalla prima esperienza in nerazzurro. LU-LA – Dopo la ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter si prepara alla sfida del Dall’Arailcon un alleato in più rispetto allo scorso anno: Romelu. BIG ROM – Dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di Champions Leagueil Porto, l’Inter riparte dalla trasferta di. Gara che porta subito alla mente il brutto ricordo dell’anno scorso. I protagonisti di quel match non ci sono più: Ivan Perisic e Ionut Radu non sono più a Milano. Anche Marko Arnautovic non sarà della gara, mentre Sansone partirà dalla panchina. Chi l’anno scorso non c’era e ora e ora c’è è invece Romelu. Come riporta Tuttosport, il belga sembra ormai aver superato l’infortunio e nelle ultime due partite ha segnato 2 gol. Non segna 3 gol consecutivi da ben 21 mesi, dalla prima esperienza in nerazzurro. LU-LA – Dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku, l'arma in più di Inzaghi contro i fantasmi del Bologna - TS - - infoitsport : Un gol ogni 20 minuti: poco Lukaku, ma che media! Può essere l'arma in più dell'Inter - StatusSymbol2 : RT @annarosacosta: Quando l'@Inter vince e segna #Lukaku sono doppiamente felice ma spero che prima o poi torniamo a servirlo negli spazi,… - AntonioCogato : RT @annarosacosta: Quando l'@Inter vince e segna #Lukaku sono doppiamente felice ma spero che prima o poi torniamo a servirlo negli spazi,… - FcInterNewsit : Inzaghi: 'Il problema fisico di Lukaku ci ha rallentati, ora è un'arma per l'Inter' -