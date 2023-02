L'Ue batte un colpo. La risposta di von der Leyen a Mattarella (Di domenica 26 febbraio 2023) Il naufragio di migranti nel Crotonese impone ancora di più all'Europa un cambio di marcia netto. Il presidente Sergio Mattarella è stato chiaro: esprimendo il proprio dolore per l'"ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente", il capo dello Stato "sollecita un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico. È altrettanto indispensabile che l'Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive". Le reazioni ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Il naufragio di migranti nel Crotonese impone ancora di più all'Europa un cambio di marcia netto. Il presidente Sergioè stato chiaro: esprimendo il proprio dolore per l'"ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente", il capo dello Stato "sollecita un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico. È altrettanto indispensabile che l'Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive". Le reazioni ...

