Luciana Littizzetto dopo la morte di Costanzo: “Maria De Filippi provata e dimagrita” (Di domenica 26 febbraio 2023) Un grande dolore, quello per la scomparsa di Maurizio Costanzo, che Maria De Filippi sta affrontando circondata dall’amore della famiglia e degli amici. E, tra questi, c’è anche Luciana Littizzetto, reduce da una recente ospitata a C’è posta per te e da anni legata alla conduttrice pavese da un’amicizia molto profonda. La comica le è stata vicina proprio nelle settimane che hanno preceduto la morte di suo marito, avvenuta il 24 febbraio 2023, e ha perciò voluto raccontare cosa di diverso avesse avvertito in lei, soprattutto dal punto di vista fisico. Stando a quanto riportato dal Corriere, poi, Maria De Filippi sarebbe profondamente scioccata per la perdita di Maurizio Costanzo, che non si aspettava, perché le sue condizioni non ... Leggi su dilei (Di domenica 26 febbraio 2023) Un grande dolore, quello per la scomparsa di Maurizio, cheDesta affrontando circondata dall’amore della famiglia e degli amici. E, tra questi, c’è anche, reduce da una recente ospitata a C’è posta per te e da anni legata alla conduttrice pavese da un’amicizia molto profonda. La comica le è stata vicina proprio nelle settimane che hanno preceduto ladi suo marito, avvenuta il 24 febbraio 2023, e ha perciò voluto raccontare cosa di diverso avesse avvertito in lei, soprattutto dal punto di vista fisico. Stando a quanto riportato dal Corriere, poi,Desarebbe profondamente scioccata per la perdita di Maurizio, che non si aspettava, perché le sue condizioni non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Domani ospite a #cepostaperte Luciana Littizzetto e non solo... - Emm_Manzari : Ora Maria de Filippi e Luciana Littizzetto potranno comprarsi una villetta in riva al mare a andare a vivere insieme - debbc20 : 'che bella coppia!!' cit. Luciana Littizzetto ?????????????????????? #MaurizioCostanzo - Faith_46 : RT @fraversion: il momento cult delle prime quattro puntate di quel gioiellino di #DinnerClub. Luciana Littizzetto: 'Adesso va di moda la… - infoitcultura : Luciana Littizzetto preoccupata per la De Filippi: 'Come l'ho trovata' -