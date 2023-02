Luca Onestini stanco si espone su alcuni VIP | “Hanno fame di dover dire la loro”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 26 febbraio 2023)si confronta con Oriana Marzoli riguardo il comportamento digieffini durante le discussioni: ecco le sue paroledopo la scorsa partecipazione al Grande Fratello Vip è tornato nella Casa più spiata d’Italia per la settima edizione. La sua avventura nella Casa di Cinecittà continua dopo gli innumerevoli alti e bassi e confronti con diversi coinquilini della Casa. Pernelle ultime settimane ha varcato la porta rossa della Casa anche la sua ex fidanzata Ivana in qualità di ospite. Leggi anche –> Guendalina Tavassi si rivolge ai fan per sostenere Edoardo al GFVIP: l’appello Le parole del gieffino: ecco cosa è emerso In questa domenica pomeriggio,durante una partita a biliardo si è confrontato con la coinquilina Oriana ...