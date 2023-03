Luca Argentero e Cristina Marino, genitori bis: i primi giorni a casa con Noè Roberto (Di domenica 26 febbraio 2023) Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta venerdì 17 febbraio 2022, giorno in cui è venuto alla luce Noè Roberto, arrivato a fare compagnia alla loro primogenita, Nina Speranza, nata nel 2020. I due hanno sempre tenuto in modo particolare a preservare la loro privacy, ma periodicamente non hanno mancato di pubblicare qualche foto sui rispettivi profili social per comunicare ai follower l’andamento della gravidanza e e condividere le gioie provate negli ultimi mesi. Almeno per ora la coppia non ha voluto svelare il volto del loro bambino, ma non hanno mancato di pubblicare qualche sua immagine ora che il piccolo sta conoscendo la sua casa. Ad accogliere il neonato al momento dell’arrivo a casa una montagna di ... Leggi su diredonna (Di domenica 26 febbraio 2023)sono diventatiper la seconda volta venerdì 17 febbraio 2022, giorno in cui è venuto alla luce Noè, arrivato a fare compagnia alla loro primogenita, Nina Speranza, nata nel 2020. I due hanno sempre tenuto in modo particolare a preservare la loro privacy, ma periodicamente non hanno mancato di pubblicare qualche foto sui rispettivi profili social per comunicare ai follower l’andamento della gravidanza e e condividere le gioie provate negli ultimi mesi. Almeno per ora la coppia non ha voluto svelare il volto del loro bambino, ma non hanno mancato di pubblicare qualche sua immagine ora che il piccolo sta conoscendo la sua. Ad accogliere il neonato al momento dell’arrivo auna montagna di ...

