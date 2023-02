Lorenzo Licitra sul palco con il fidanzato Gabriele Rossi a Una Voce Per San Marino

(Di domenica 26 febbraio 2023)ha partecipato alla finale di UnaPer Sancon il brano Never Give Up. I telespettatori si sono subito accorti che nel corpo di ballo del cantante c’era anche il suo, attore, ballerino e noto anche per essere stato uno dei concorrenti del primo GF Vip. Purtroppo il cantante non si è classificato tra i primi 10, ma ha vinto il premio come Miglior Look e in effetti questo nuovo look è davvero azzeccato.es el siguiente artista de esta final de #UnaPerSan. Defiende su tema titulado “Never Give Up”. #UVPSM2023 pic.twitter.com/oxvkFDcCNb — ESCplus España Noticias de Eurovisión (@escplus es) February 25, 2023 Tra i ...

Tra i cantanti in gara anche gli Eiffel 65, il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra e Roy Paci.

Si è svolta questa sera la finale di "Una Voce per San Marino", che ha decretato la voce che San Marino porterà all'Eurovision Song Contest. L'evento è stato presentato da Jonathan Kashanian e Senhit.I toscani Piqued Jacks, quartetto indie-rock, con la coinvolgente 'Like an animal' hanno vinto la seconda edizione di 'Una Voce per San Marino' e rappresenteranno la Repubblica del Titano all'edizione ...