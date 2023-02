Lonardo su Mastella | “Un novello Peter Pan che ormai ci sta conducendo all’Isola che non c’è”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCi va giù pesante Lucio. Il coordinatore provinciale di Forza Italia attacca senza appello la gestione comunale del sindaco di Benevento Clemente. Di seguito la sua missiva: “I cittadini di Benevento per ben 2 mandati hanno avuto fiducia nel progetto amministrativo del Sindaco, progetto amministrativo che, in questi casi, dopo l’elezione, si trasforma in un patto sociale per cui quello che era un progetto automaticamente assurge a programma gestionale da attivarsi e da realizzarsi nel corso del mandato. La qualità urbana e il conseguente miglioramento della qualità della vita, ho omesso per carità cristiana ogni riferimento all’inquinamento di aria, acqua terra, si ottiene non delimitando aree, magari come si è fatto in campagna elettorale, ma attuando delle opere, magari inseguendo ...