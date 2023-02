(Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli vince ancora e in cattedra sale sempre il direttore d’orchestra, il centrocampista azzurro al centro della manovra ed equilibratore perfetto di Spalletti Il Napoli vince ancora e in cattedra sale sempre il direttore d’orchestra, il centrocampista azzurro al centro della manovra ed equilibratore perfetto di Spalletti. Il Corriere dello Sport lo esalta con un8 pieno. E’ lui il migliore in campo del Castellani tra giocate, recuperi e tantissima qualità. «Fa saltare i navigatori satelittari, è il padrone della scena:. Un colosso o un» il commento sulla votazione del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fantafactoryit : ?? Prima di #Lobotka, l’unico mediano ad aver preso un 7,5 al #Fantacalcio senza mettere a segno alcun bonus è stato… - ToniAzzurri : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Silva Duarte, Lobotka, Zielinski, Ndombele, Elmas, Politano, Simeone Voto a qu… - infoitsport : Pagelle EINTRACHT-NAPOLI 0-2. Mamma che LOZANO! Voto altissimo per KIM, DI LORENZO, LOBOTKA, ANGUISSA e OSIMHEN - napoligol2014 : Pagelle EINTRACHT-NAPOLI 0-2. Mamma che LOZANO! Voto altissimo per KIM, DI LORENZO, LOBOTKA, ANGUISSA e OSIMHEN… -

Un'occasione anche per lui - 6. In cerca di spunti originali, mi sovviene in aiuto il ... SenzaLOZANO . El Tav fila che è una bellezza, come in terra teutonica. Certo, Parisi un po' rompe,...7,5: Rompe, imposta, lotta e fa tutto con una naturalezza propria dei campioni. Il migliore.: 6,5 . I prossimi impegni del Napoli. Messa in archivio la sfida del Castellani contro l'...

PAGELLE AZZURRE - Empoli - Napoli 0-2: Lobotka risolutore ... Il Meridiano News

Pagelle Empoli-Napoli: Osimhen estremo e Lobotka fa sorridere ... CalcioNapoli24

Empoli - Napoli (0-2). I voti ai protagonisti in campo Vivicentro

Lobotka voto 8 – Regista, attore e sceneggiatore: un kolossal Calcio News 24

Voti fantacalcio: 7,5 per Lobotka, Kvara come Osimhen! Caputo più di Baldanzi SOS Fanta

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Napoli domina per novanta minuti e batte anche l'Empoli. Le reti arrivano entrambe nel primo tempo con l'autogol di Ismajli e l'ennesimo gol di Victor Osimhen.