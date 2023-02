Lo sciopero dei doppiatori italiani ferma i film stranieri: «Stipendi fermi dal 2008 e ritmi di lavoro insostenibili» (Di domenica 26 febbraio 2023) I doppiatori italiani incrociano le braccia. I professionisti del settore del doppiaggio di film stranieri hanno iniziato uno sciopero lungo una settimana, dal 21 al 28 febbraio. E, nel caso non dovessero ricevere risposte soddisfacenti dai propri datori di lavoro, sono pronti ad allungare la protesta di un’altra settimana. I motivi che hanno spinto i doppiatori a indire uno sciopero sono diversi. Il primo, comune a tante altre categorie di lavoratori, è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, fermo al 2008. «Non abbiamo neanche uno straccio di adeguamento Istat», denuncia oggi sulle pagine di Repubblica Alessio Cigliano, direttore di doppiaggio. Una situazione che, spiegano i lavoratori, ha portato a una stagnazione degli ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Iincrociano le braccia. I professionisti del settore del doppiaggio dihanno iniziato unolungo una settimana, dal 21 al 28 febbraio. E, nel caso non dovessero ricevere risposte soddisfacenti dai propri datori di, sono pronti ad allungare la protesta di un’altra settimana. I motivi che hanno spinto ia indire unosono diversi. Il primo, comune a tante altre categorie di lavoratori, è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, fermo al. «Non abbiamo neanche uno straccio di adeguamento Istat», denuncia oggi sulle pagine di Repubblica Alessio Cigliano, direttore di doppiaggio. Una situazione che, spiegano i lavoratori, ha portato a una stagnazione degli ...

