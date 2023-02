Lo sapevi che Maurizio Costanzo ha cominciato la carriera come attore di sit-com? (Di domenica 26 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è noto per essere un grande giornalista ma soprattutto conduttore di un programma che ha fatto la storia della televisione, ovvero il “Maurizio Costanzo Show”. Ma i suoi esordi, che in pochissimi ormai ricordano, sono stati come attore e autore di sit-com: negli anni Ottanta, infatti, il marito di Maria De Filippi ha dato il volto ai protagonisti di due sit-come “Ovidio” e “Orazio”, che aveva anche scritto oltre a interpretarle. Maurizio Costanzo e gli esordi dimenticati come attore di sit-com Dopo aver iniziato a soli diciotto anni a scrivere per il quotidiano romano Paese Sera e dal 1956, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023)è noto per essere un grande giornalista ma soprattutto conduttore di un programma che ha fatto la storia della televisione, ovvero il “Show”. Ma i suoi esordi, che in pochissimi ormai ricordano, sono statie autore di sit-: negli anni Ottanta, infatti, il marito di Maria De Filippi ha dato il volto ai protagonisti di due sit-“Ovidio” e “Orazio”, che aveva anche scritto oltre a interpretarle.e gli esordi dimenticatidi sit-Dopo aver iniziato a soli diciotto anni a scrivere per il quotidiano romano Paese Sera e dal 1956, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RevengeSosa : sapevi che dormire con qualcuno di cui sei veramente innamorato può farti addormentare più velocemente, ridurre la… - Periplo59 : RT @P_M_1960: Piantedosi, tu sapevi già da ieri che il barcone era in difficoltà e non hai fatto niente per aiutare e salvare i migranti. L… - LoryDowney7 : RT @P_M_1960: Piantedosi, tu sapevi già da ieri che il barcone era in difficoltà e non hai fatto niente per aiutare e salvare i migranti. L… - pantycat : RT @P_M_1960: Piantedosi, tu sapevi già da ieri che il barcone era in difficoltà e non hai fatto niente per aiutare e salvare i migranti. L… - mabosisc : RT @P_M_1960: Piantedosi, tu sapevi già da ieri che il barcone era in difficoltà e non hai fatto niente per aiutare e salvare i migranti. L… -