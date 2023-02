Lo sapete che Piersilvio Berlusconi e la Toffanin vivono in una villa da sogno? Affaccia direttamente sul mare (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche Piersilvio Berlusconi proprio nel salotto di sua moglie Silvia Toffanin ha raccontato chi era veramente Maurizio. Il presidente Mediaset ha fatto sapere che per la rete ma anche per tutto il mondo del giornalismo e della televisione, la perdita di Costanzo è troppo enorme e non ci sono parole per descrivere questo lutto. Intanto, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 26 febbraio 2023) Ancheproprio nel salotto di sua moglie Silviaha raccontato chi era veramente Maurizio. Il presidente Mediaset ha fatto sapere che per la rete ma anche per tutto il mondo del giornalismo e della televisione, la perdita di Costanzo è troppo enorme e non ci sono parole per descrivere questo lutto. Intanto, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilkoSichinolfi : Sapete cosa trovo intollerabile della polemica innescata dalla destra sulla militanza nel Pd della preside Savino ?… - tancredipalmeri : Sorpresa sorpresa: l’olandese De Telegraaf che intervista Andrea Agnelli per la prima volta dalla sua squalifica, ‘… - borghi_claudio : @AntonioBisaschi @gianfrancomer11 Che dovete smetterla di leggere i giornali e che anche quando lo fate non sapete leggere. - nancysperandeo : RT @tinyjediisback: Sapete cosa mi piace del social, la pochissima gente vera quella che vive la quotidianità anche qui, che dice cosa pens… - SMontegranaro : RT @sedrani_l: Solo per ricordare a @SerieA e @FIGC che anche lui è una plusvalenza... Già sette gol nella stagione 2022-2023 Sapete quanti… -