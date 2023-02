Liverpool, Champions determinante per arrivare a Bellingham? La situazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Una mancata qualificazione alla prossima Chanpions League non sarà determinante per il Liverpool, per perseguire l'acquisto di Jude... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Una mancata qualificazione alla prossima Chanpions League non saràper il, per perseguire l'acquisto di Jude...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, Champions determinante per arrivare a Bellingham? La situazione: Una mancata qualificazione alla prossim… - peppismo : @Jorginhismo @MaQualeFrizione non hai mai affrontato squadre forti come te però quest’anno, è oggettivo. l’Inter vi… - SpallettismoM : @CorSport Ma è quel pippone che ha fatto perdere la Champions al Liverpool? - Mario_Vanni__ : @MauOrbez1887 Macché la Champions, quanto meno il Liverpool è in corsa per l'Europa League, il Chelsea è fuori da tutto - GaianiTifoso : @4everpupi @wazzaCN Falso. Klopp arrivò ottavo il primo anno (vero, arrivando da subentrante), ma il secondo anno a… -