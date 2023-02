LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: inizia gara-2! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTE gara 2! 05.57 Tutto pronto, tre minuti al via! 05.54 Gardner dovrà scontare un log lap penalty per l’incidente con Aegerter in Superpole Race. 05.51 Inno Australiano in corso. 05.48 Ricordiamo il podio di gara 1: 1 Bautista, 2 Rea, 3 Razgatlioglu. 05.45 Bautista punta a chiudere vincente anche gara 2 per cominciare al meglio la stagione. 05.40 Questi i risultati della Superpole Race: 1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’31.3592 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.462 3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.060 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.8335 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.893 6 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 4.215 7 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.952 8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTE2! 05.57 Tutto pronto, tre minuti al via! 05.54 Gardner dovrà scontare un log lap penalty per l’incidente con Aegerter in Superpole Race. 05.51 Innono in corso. 05.48 Ricordiamo il podio di1: 1 Bautista, 2 Rea, 3 Razgatlioglu. 05.45 Bautista punta a chiudere vincente anche2 per cominciare al meglio la stagione. 05.40 Questi i risultati della Superpole Race: 1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’31.3592 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.462 3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.060 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.8335 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.893 6 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 4.215 7 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.952 8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R ...

