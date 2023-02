LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: Bautista lotta con Rinaldi per la prima posizione (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8 – lotta tra Bassani e Lecuona per la settima piazza. 7 – Bautista aumenta il distacco, un secondo e mezzo nei confronti di Rinaldi. 6 – Petrucci scivola in decima posizione. 6 – Anche Lowes supera Bassani, momento negativo per l’italiano. 5 – Rea e Razgatlioglu superano Bassani, si trovano ora quarto e quinto. 5 – Ritiro per Sykes. 4- Rinaldi si trova a 7 decimi da Bautista. 4 – Giro veloce di Bautista 1.30.955 3 – Petrucci si trova in nona posizione, mentre diciassettesimo Baldassarri. 2 – Ecco la top cinque attuale: Bautista Rinaldi Locatelli Bassani Rea 2 – Anche Rea ne approfitta, superato Razgatlioglu. 1 – Bassani!!!! supera ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8 –tra Bassani e Lecuona per la settima piazza. 7 –aumenta il distacco, un secondo e mezzo nei confronti di. 6 – Petrucci scivola in decima. 6 – Anche Lowes supera Bassani, momento negativo per l’italiano. 5 – Rea e Razgatlioglu superano Bassani, si trovano ora quarto e quinto. 5 – Ritiro per Sykes. 4-si trova a 7 decimi da. 4 – Giro veloce di1.30.955 3 – Petrucci si trova in nona, mentre diciassettesimo Baldassarri. 2 – Ecco la top cinque attuale:Locatelli Bassani Rea 2 – Anche Rea ne approfitta, superato Razgatlioglu. 1 – Bassani!!!! supera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Ultima sfida del weekend sul tracciato australiano con le Ducati di Bautista e Rinaldi che partiranno davanti a tut… - gponedotcom : Dieci giri di fuoco per la prima gara sprint della stagione: in pole c’è Toprak con Bautista ed Aegerter al fianco… - gponedotcom : Restano solo 5 giorni per risparmiare! Il servizio di streaming live e on demand di MotoAmerica costa 89,99 dollar… - infoitsport : SBK, LIVE Gara 1 Superbike Phillip Island: la diretta giro per giro - infoitsport : LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: classifica gara-1, Bautista vince con la pioggia -