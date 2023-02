LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: Alvaro Bautista e la Ducati a caccia del bis (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della DIRETTA di Superbike, gara-2, Bautista vuole il bis. Gara-1 è stata vinta da Alvaro Bautista nel circuito di Phillip Island in Australia. Sfortunato Jonathan Rea che per un problema al cambio si accontenta di un superlativo secondo posto. Terzo Razgatlioglu, buon esordio anche per Petrucci. Grande prova per Locatelli e Bassani. Gara-2 che vedrà probabilmente ancora la sfida tra Bautista con la Ducati, Rea con la Kawasaki e Razgatlioglu con la Yamaha. La Superpole Race vede ancora una volta la vittoria di Bautista, secondo l’ottimo Rinaldi. Evento: Gran Premio ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOA Sport vi offre ladelladi, gara-2,vuole il bis. Gara-1 è stata vinta danel circuito di Phillip Island in. Sfortunato Jonathan Rea che per un problema al cambio si accontenta di un superlativo secondo posto. Terzo Razgatlioglu, buon esordio anche per Petrucci. Grande prova per Locatelli e Bassani. Gara-2 che vedrà probabilmente ancora la sfida tracon la, Rea con la Kawasaki e Razgatlioglu con la Yamaha. La Superpole Race vede ancora una volta la vittoria di, secondo l’ottimo Rinaldi. Evento: Gran Premio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Ultima sfida del weekend sul tracciato australiano con le Ducati di Bautista e Rinaldi che partiranno davanti a tut… - gponedotcom : Dieci giri di fuoco per la prima gara sprint della stagione: in pole c’è Toprak con Bautista ed Aegerter al fianco… - gponedotcom : Restano solo 5 giorni per risparmiare! Il servizio di streaming live e on demand di MotoAmerica costa 89,99 dollar… - infoitsport : SBK, LIVE Gara 1 Superbike Phillip Island: la diretta giro per giro - infoitsport : LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: classifica gara-1, Bautista vince con la pioggia -