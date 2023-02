LIVE Spagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La cronaca di Italia-Ucraina Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Spagna-Italia, ultimo match delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket (gruppo L)! Gli Azzurri, con il pass già in tasca, sfidano i Campioni del Mondo e d’Europa per chiudere nel migliore dei modi il percorso che li ha portati a qualificarsi alla rassegna iridata di quest’estate. L’Italbasket ha sconfitto l’Ucraina per 85-75 pochi giorni fa a Livorno, grazie ai 28 punti di Nico Mannion in grande spolvero e ai 21 punti di un sempre efficace Marco Spissu. Non ci sarà Paul Biligha, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La cronaca di-Ucraina Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ultimo match delleaidi(gruppo L)! Gli Azzurri, con il pass già in tasca, sfidano i Campioni del Mondo e d’Europa per chiudere nel migliore dei modi il percorso che li ha portati a qualificarsi alla rassegna iridata di quest’estate. L’Italha sconfitto l’Ucraina per 85-75 pochi giorni fa a Livorno, grazie ai 28 punti di Nico Mannion in grande spolvero e ai 21 punti di un sempre efficace Marco Spissu. Non ci sarà Paul Biligha, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsletterLeggo : Madrid sceglie Renault Trucks equipaggiati con Allison per rinnovare la flotta dei vigili del fuoco Spagna, Madrid… - redastras : Io bene ti ringrazio ? annoiatissima però, vorrei prendere un treno e partire per un viaggio! Tu se potessi parti…… - CryAntonino : RT @emergency_live: Spagna, Madrid sceglie Renault Trucks equipaggiati con Allison per rinnovare la flotta dei vigili del fuoco https://t.c… - CryAntonino : #Spagna, #Madrid sceglie Renault Trucks equipaggiati con Allison per rinnovare la flotta dei vigili del fuoco - emergency_live : Spagna, Madrid sceglie Renault Trucks equipaggiati con Allison per rinnovare la flotta dei vigili del fuoco -