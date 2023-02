LIVE Spagna-Italia 68-72, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: IMPRESA DEGLI AZZURRI a Caceres! Caruso e Casarin protagonisti assoluti (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa grande IMPRESA dell’Italbasket in Spagna. Grazie a tutti voi, amici ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 19:55 Gli AZZURRI riescono a vincere in casa dei Campioni del Mondo e d’Europa in carica, con una partita semplicemente perfetta. Italia che ha anche toccato il +13, ma gli iberici sono riusciti a ricucire fino al -4 che sembrerebbe garantirgli comunque il primo posto nel girone L. Guglielmo Caruso piazza una prestazione mostre da 19 punti, mentre Davide Casarin chiude con 10 punti a referto il suo debutto in Nazionale. 10 punti anche ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Termina qui la nostraper questa grandedell’Italin. Grazie a tutti voi, amici ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 19:55 Gliriescono a vincere in casa dei Campioni del Mondo e d’Europa in carica, con una partita semplicemente perfetta.che ha anche toccato il +13, ma gli iberici sono riusciti a ricucire fino al -4 che sembrerebbe garantirgli comunque il primo posto nel girone L. Guglielmopiazza una prestazione mostre da 19 punti, mentre Davidechiude con 10 punti a referto il suo debutto in Nazionale. 10 punti anche ...

