LIVE Spagna-Italia 36-45, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: Casarin sugli scudi, Azzurri a +9! Spissu out per problemi alla spalla (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10 punti per la guardia della Tezenis Verona, che ha ‘bagnato’ nel migliore dei modi il suo debutto con la canotta azzurra. Sergio Scariolo è costretto a chiamare time-out per scuotere i suoi giocatori. 36-45 DAVIDE CASAAAARIIINNN!! TRIPLAAAAAAA 36-42 2/2 per Miguel Salvo in lunetta: la Spagna prova ad accorciare! 34-42 Non trema la mano a Davide Casarin: 2/2 e +8 per gli Azzurri! 34-40 2/2 anche per Nico Mannion: massimo vantaggio Italia a +6! 34-38 2/2 per Eric Vila a cronometro fermo: i padroni di casa accorciano a -4! 32-38 Mannion manda a bersaglio il libero aggiuntivo: la Spagna esaurisce anche il bonus di falli! Fallo tecnico fischiato a Sergio Scariolo per proteste eccessive! 32-37 Davide Casarin con ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10 punti per la guardia della Tezenis Verona, che ha ‘bagnato’ nel migliore dei modi il suo debutto con la canotta azzurra. Sergio Scariolo è costretto a chiamare time-out per scuotere i suoi giocatori. 36-45 DAVIDE CASAAAARIIINNN!! TRIPLAAAAAAA 36-42 2/2 per Miguel Salvo in lunetta: laprova ad accorciare! 34-42 Non trema la mano a Davide: 2/2 e +8 per gli! 34-40 2/2 anche per Nico Mannion: massimo vantaggioa +6! 34-38 2/2 per Eric Vila a cronometro fermo: i padroni di casa accorciano a -4! 32-38 Mannion manda a bersaglio il libero aggiuntivo: laesaurisce anche il bonus di falli! Fallo tecnico fischiato a Sergio Scariolo per proteste eccessive! 32-37 Davidecon ...

PianetaBasketIT : ?????? Italbasket in campo alle 18:00. A Caceres c'è la Spagna di Sergio Scariolo