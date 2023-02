LIVE Spagna-Italia 29-33, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: finale di secondo quarto perfetto degli Azzurri, +4 all’intervallo lungo (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui il primo tempo: la Nazionale di Gianmarco Pozzecco va al riposo di metà partita in vantaggio sulla Spagna sul punteggio di 29-33! 29-33 TOOMAAAS WOLDETENSAEEEE!! LA TRIPLAAAAAAA 29-30 Schiacciata bimane di ‘Momo’ Diouf su scarico di Marco Spissu: gli Azzurri mettono il naso davanti! 29-28 1/2 per il giovane playmaker in forza alla Tezenis Verona ma di scuola Reyer Venezia: l’Italia non molla e rimane a -1! 29-27 Schiacciata micidiale di Perez: la Spagna mostra ancora i muscoli! 27-27 2/2 anche per Davide Casarin: match ancora in parità! Time-out immediato di Sergio Scariolo, che non sarà contento dell’atteggiamento dei suoi ragazzi fino a qui! 27-25 2/2 ai liberi per l’ala in forza alla Bertram Tortona: Azzurri a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui il primo tempo: la Nazionale di Gianmarco Pozzecco va al riposo di metà partita in vantaggio sullasul punteggio di 29-33! 29-33 TOOMAAAS WOLDETENSAEEEE!! LA TRIPLAAAAAAA 29-30 Schiacciata bimane di ‘Momo’ Diouf su scarico di Marco Spissu: glimettono il naso davanti! 29-28 1/2 per il giovane playmaker in forza alla Tezenis Verona ma di scuola Reyer Venezia: l’non molla e rimane a -1! 29-27 Schiacciata micidiale di Perez: lamostra ancora i muscoli! 27-27 2/2 anche per Davide Casarin: match ancora in parità! Time-out immediato di Sergio Scariolo, che non sarà contento dell’atteggiamento dei suoi ragazzi fino a qui! 27-25 2/2 ai liberi per l’ala in forza alla Bertram Tortona:a ...

