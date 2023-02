LIVE Spagna-Italia 16-13, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: padroni di casa davanti, ma gli Azzurri lavorano bene in difesa (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-20 Perez dall’arco: Spagna a +7! 24-20 Caruso con la schiacciata: 7 punti in fila per il giovane giocatore dell’Openjobmetis Varese! 24-18 Altra segnatura pesante con Sergi Garcia: la Nazionale iberica prova ad alzare l’intensità! 21-18 Tripla di Busquets: gli spagnoli rimettono la freccia! 18-18 Caruso si fa trovare al posto giusto sul passaggio di Bortolani: canestro e libero aggiuntivo dentro, parità! 18-15 Busquets da due riporta la Spagna a +2! 16-15 Schiacciata di Caruso su assist di Giordano Bortolani: l’Italia accorcia! Inizia il secondo quarto! Pep Busquets non manda a bersaglio l’ultimo tiro: dopo 10? la Spagna conduce per 16-13 sugli Azzurri! 16-13 1/2 per Diego Flaccadori ai liberi: -3 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-20 Perez dall’arco:a +7! 24-20 Caruso con la schiacciata: 7 punti in fila per il giovane giocatore dell’Openjobmetis Varese! 24-18 Altra segnatura pesante con Sergi Garcia: la Nazionale iberica prova ad alzare l’intensità! 21-18 Tripla di Busquets: gli spagnoli rimettono la freccia! 18-18 Caruso si fa trovare al posto giusto sul passaggio di Bortolani: canestro e libero aggiuntivo dentro, parità! 18-15 Busquets da due riporta laa +2! 16-15 Schiacciata di Caruso su assist di Giordano Bortolani: l’accorcia! Inizia il secondo quarto! Pep Busquets non manda a bersaglio l’ultimo tiro: dopo 10? laconduce per 16-13 sugli! 16-13 1/2 per Diego Flaccadori ai liberi: -3 ...

