LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: si riparte con la seconda manche. Dominik Fischnaller si gioca tutto! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:24 Rieccoci tornati amici di OA Sport. Tra poco più di tre minuti via alla seconda manche con il bosniaco Hamza Pleho. 11:56 seconda e decisiva manche che inizierà alle 12.27. A tra poco! 11:55 Quarto posto a pari merito con David Gleirscher dunque per un buon Dominik Fischnaller. L’azzurro, nonostante un piccolo errore, è ben dinanzi al rivale Felix Loch. I distacchi sono tuttavia minimi, e non saranno ammesse distrazioni tra poco nella seconda manche. 11:53 LA TOP TEN DELLA PRIMA manche 1- Wolfgang Kindl (AUT) 51.688 2- Max Langenhan (GER) +0.036 3- Kristers Aparjods (LAT) +0.0744- Dominik Fischnaller (ITA) +0.136 4- ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:24 Rieccoci tornati amici di OA Sport. Tra poco più di tre minuti via allacon il bosniaco Hamza Pleho. 11:56e decisivache inizierà alle 12.27. A tra poco! 11:55 Quarto posto a pari merito con David Gleirscher dunque per un buon. L’azzurro, nonostante un piccolo errore, è ben dinanzi al rivale Felix Loch. I distacchi sono tuttavia minimi, e non saranno ammesse distrazioni tra poco nella. 11:53 LA TOP TEN DELLA PRIMA1- Wolfgang Kindl (AUT) 51.688 2- Max Langenhan (GER) +0.036 3- Kristers Aparjods (LAT) +0.0744-(ITA) +0.136 4- ...

