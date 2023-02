LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Leon Felderer al comando della prima manche. Cresce l’attesa per Fischnaller (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:32 Ottime le linee di Grancagnolo, che fa gara alla pari con Felderer bruciandolo nel finale grazie ad una migliore velocità di punta. Passa a condurre il tedesco con il crono di 51.921. E’ il momento dello statunitense Tucker West. 11:29 Solo 7 millesimi separano Berzins da Felderer. L’azzurro resta al comando grazie ad un finale di manche perfetto. E’ il momento del secondo tedesco, ovvero Timon Grancagnolo. 11:28 Pessima anche la run di Pleho, che riesce quantomeno a rimanere sulla slitta. Ultima posizione per lui ad oltre 3 secondi da Felderer. Tocca al lettone Gints Berzins. 11:25 Disastrosa la prova del bosniaco, che pasticcia sin dalle prime curve. Penultima posizione per Nikolajev. Ancora Bosnia con Hamza ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:32 Ottime le linee di Grancagnolo, che fa gara alla pari conbruciandolo nel finale grazie ad una migliore velocità di punta. Passa a condurre il tedesco con il crono di 51.921. E’ il momento dello statunitense Tucker West. 11:29 Solo 7 millesimi separano Berzins da. L’azzurro resta algrazie ad un finale diperfetto. E’ il momento del secondo tedesco, ovvero Timon Grancagnolo. 11:28 Pessima anche la run di Pleho, che riesce quantomeno a rimanere sulla slitta. Ultima posizione per lui ad oltre 3 secondi da. Tocca al lettone Gints Berzins. 11:25 Disastrosa la prova del bosniaco, che pasticcia sin dalle prime curve. Penultima posizione per Nikolajev. Ancora Bosnia con Hamza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS OA Sport - Il Tempio dello Sporthttps://www.oasport.it OA Sport · Home · Sport in TV oggi · LIVE ·… - infoitsport : LIVE Slittino, Singolo maschile St. Moritz 2023 in DIRETTA: Langenhan ancora a segno dinanzi a Loch - infoitsport : LIVE Slittino, Singolo maschile St. Moritz 2023 in DIRETTA: Langenhan ancora a segno dinanzi a Loch -