LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: inizia la prima manche. Attesa per la sfida tra Fischnaller e Loch (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 53.515 il primo riferimento segnato da Moberg. Tocca ora al polacco Arkadiusz Trojga. 10:58 Temperatura dell’aria che si assesta sui 6°, mentre quella del ghiaccio avvicina i -4°. Ci siamo. In partenza lo svedese Rasmus Moberg. prima manche 10:54 Ci avviciniamo a grandi passi allo start ufficiale della gara. Tutto pronto a Winterberg. Siamo pronti ad emozionarci con Dominik Fischnaller. Buon divertimento! 10:51 Gli azzurri in gara: Lukas Peccei (7), Alex Gufler (10), Leon Felderer (13), Dominik Fischnaller (24). 10:47 Tra poco più di 10 minuti via alle ostilità con la prima manche. Primo a partire lo svedese Rasmus Moberg. 10:43 36 i punti di margine che Fischnaller con i ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 53.515 il primo riferimento segnato da Moberg. Tocca ora al polacco Arkadiusz Trojga. 10:58 Temperatura dell’aria che si assesta sui 6°, mentre quella del ghiaccio avvicina i -4°. Ci siamo. In partenza lo svedese Rasmus Moberg.10:54 Ci avviciniamo a grandi passi allo start ufficiale della gara. Tutto pronto a. Siamo pronti ad emozionarci con Dominik. Buon divertimento! 10:51 Gli azzurri in gara: Lukas Peccei (7), Alex Gufler (10), Leon Felderer (13), Dominik(24). 10:47 Tra poco più di 10 minuti via alle ostilità con la. Primo a partire lo svedese Rasmus Moberg. 10:43 36 i punti di margine checon i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS OA Sport - Il Tempio dello Sporthttps://www.oasport.it OA Sport · Home · Sport in TV oggi · LIVE ·… - infoitsport : LIVE Slittino, Singolo maschile St. Moritz 2023 in DIRETTA: Langenhan ancora a segno dinanzi a Loch - infoitsport : LIVE Slittino, Singolo maschile St. Moritz 2023 in DIRETTA: Langenhan ancora a segno dinanzi a Loch -