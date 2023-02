LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: i fratelli Gleirscher in testa nella prima manche. A breve il duello Fischnaller-Loch (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:42 Stesso tempo di David Gleirscher quello siglato da Dominik Fischnaller. L’azzurro fa gara pari con Langenhan per metà gara, prima di commettere un lieve errore, seguito da una correzione alla penultima curva. Seconda posizione ad un decimo dal leader per Fischnaller. Si prosegue con l’austriaco Jonas Mueller. 11:40 IMPRENDIBILE LANGENHAN. Ennesima manche perfetta del fenomeno tedesco, che passa al comando con il tempo di 51.724, un decimo esatto su David Gleirscher. Ci siamo, forza Dominik! 11:39 Soltanto decimo posto per Ninis, che paga materiali poco scorrevoli. Lo slovacco termina anche alle spalle di Alex Gufler. Cresce la tensione, tocca al tedesco Max Langenhan, poi sarà la volta di Dominik ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:42 Stesso tempo di Davidquello siglato da Dominik. L’azzurro fa gara pari con Langenhan per metà gara,di commettere un lieve errore, seguito da una correzione alla penultima curva. Seconda posizione ad un decimo dal leader per. Si prosegue con l’austriaco Jonas Mueller. 11:40 IMPRENDIBILE LANGENHAN. Ennesimaperfetta del fenomeno tedesco, che passa al comando con il tempo di 51.724, un decimo esatto su David. Ci siamo, forza Dominik! 11:39 Soltanto decimo posto per Ninis, che paga materiali poco scorrevoli. Lo slovacco termina anche alle spalle di Alex Gufler. Cresce la tensione, tocca al tedesco Max Langenhan, poi sarà la volta di Dominik ...

