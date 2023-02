LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Felix Loch balza in testa. Cresce l’attesa per Fischnaller (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Ben altro piglio per Loch in questa seconda manche. Il tedesco non sbaglia, siglando anche la miglior velocità di punta nella parte finale. Loch balza in testa con il crono di 1:43783. Ci sarà da soffrire. Altro tedesco in partenza, ovvero Timon Grancagnolo. 12:59 NUOVO LEADER! Ottima la prova di Leon Felderer, che nella parte conclusiva del budello preferisce la pulizia alla velocità ed ha ragione. Ancora una manche chiusa sotto i 52 secondi per l’azzurro (51.958) e miglior tempo con 1:43.949. Ora occhi puntati su Loch. 12:57 Si issa al comando Berzins, che nonostante una pesante sbavatura alla penultima curva sigla il miglior crono di manche (52.217) e passa a condurre con il tempo di 1:44.215. Si prosegue con Leon ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:01 Ben altro piglio perin questa seconda manche. Il tedesco non sbaglia, siglando anche la miglior velocità di punta nella parte finale.incon il crono di 1:43783. Ci sarà da soffrire. Altro tedesco in partenza, ovvero Timon Grancagnolo. 12:59 NUOVO LEADER! Ottima la prova di Leon Felderer, che nella parte conclusiva del budello preferisce la pulizia alla velocità ed ha ragione. Ancora una manche chiusa sotto i 52 secondi per l’azzurro (51.958) e miglior tempo con 1:43.949. Ora occhi puntati su. 12:57 Si issa al comando Berzins, che nonostante una pesante sbavatura alla penultima curva sigla il miglior crono di manche (52.217) e passa a condurre con il tempo di 1:44.215. Si prosegue con Leon ...

