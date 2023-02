LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller vince la Coppa del Mondo 12 anni dopo Armin Zoeggeler! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 12 anni dopo Armin Zoeggeler abbiamo un nuovo profeta dello Slittino. Può iniziare la festa in casa Italia! 13:09 In apnea la seconda manche di Dominik, che rischia pesantemente alla curva numero 6…Dominik riesce a riprendere confidenza con la pista tedesca, chiudendo terzo proprio dinanzi al rivale Loch. Dominik Fischnaller vince LA Coppa DEL Mondo 2022/2023!!! 13:06 NUOVO LEADER! Partenza non perfetta del campione del Mondo, che però è perfetto nella parte guidata. Nuovo riferimento posto sull’1:43.543. In partenza Dominik Fischnaller, con 4 millesimi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:10 12Zoeggeler abbiamo un nuovo profeta dello. Può iniziare la festa in casa Italia! 13:09 In apnea la seconda manche di, che rischia pesantemente alla curva numero 6…riesce a riprendere confidenza con la pista tedesca, chiudendo terzo proprio dinanzi al rivale Loch.LADEL2022/!!! 13:06 NUOVO LEADER! Partenza non perfetta del campione del, che però è perfetto nella parte guidata. Nuovo riferimento posto sull’1:43.543. In partenza, con 4 millesimi ...

