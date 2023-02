LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller è tutto o niente per la Coppa del Mondo! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo atto della Coppa del mondo di Slittino 2022/2023. Si gareggia nuovamente a Winterberg (Germania), luogo teatro della resa dei conti per la classifica generale tra Dominik Fischnaller ed il padrone di casa Felix Loch. L’azzurro si presenta all’ultimo appuntamento stagionale con 36 lunghezze di vantaggio sul rivale tedesco, che nelle ultime uscite ha più che dimezzato il gap. L’altoatesino dovrà evitare distrazioni, e soprattutto di incorrere nella famigerata paura di vincere, perchè occorre ottenere un buon risultato per evitare brutte sorprese. Basterà in ogni caso arrivare ovviamente dinanzi a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultimo atto delladel mondo di2022/. Si gareggia nuovamente a(Germania), luogo teatro della resa dei conti per la classifica generale traed il padrone di casa Felix Loch. L’azzurro si presenta all’ultimo appuntamento stagionale con 36 lunghezze di vantaggio sul rivale tedesco, che nelle ultime uscite ha più che dimezzato il gap. L’altoatesino dovrà evitare distrazioni, e sopratdi incorrere nella famigerata paura di vincere, perchè occorre ottenere un buon risultato per evitare brutte sorprese. Basterà in ogni caso arrivare ovviamente dinanzi a ...

