LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller è tutto o niente per la Coppa del Mondo! A breve la prima manche (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:43 36 i punti di margine che Fischnaller con i quali l’italiano partirà sul rivale Loch. Occhi puntati su Max Langenhan, vincitore delle ultime 5 uscite. Il giovane fenomeno tedesco farà gioco di squadra oppure continuerà ad inanellare grandi prestazioni? 10:39 Sale la tensione prima della sfida tra Dominik Fischnaller e Felix Loch. L’azzurro sarà il 24° atleta in pista, mentre il tedesco sarà il penultimo dei 28 protagonisti attesi in gara. 10:36 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Singolo maschile di Winterberg, ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Buongiorno e benvenuti ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:43 36 i punti di margine checon i quali l’italiano partirà sul rivale Loch. Occhi puntati su Max Langenhan, vincitore delle ultime 5 uscite. Il giovane fenomeno tedesco farà gioco di squadra oppure continuerà ad inanellare grandi prestazioni? 10:39 Sale la tensionedella sfida trae Felix Loch. L’azzurro sarà il 24° atleta in pista, mentre il tedesco sarà il penultimo dei 28 protagonisti attesi in gara. 10:36 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta delmaschile di, ultima gara della stagione didel Mondo disu pista artificiale. Buongiorno e benvenuti ...

