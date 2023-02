LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller davanti a Loch nella prima manche, il sogno è ad un passo! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 MISSILE KINDL! L’austriaco è velocissimo, e nonostante un pesante errore nella parte finale vola al comando con il crono di 51.688. Distacchi davvero minimi fino alla decima posizione di Leon Felderer. Sarà una seconda manche tutta da vivere. 11:48 DIETRO!!! Felix Loch commette un grave errore poco dopo il secondo intermedio, ma già mostrava una velocità minore rispetto agli altri big. Soltanto ottava posizione per il tedesco a 213 millesimi dal leader. Distacchi in ogni caso minimi. 11:46 Un piccolo errore nel finale priva Aparjods della prima posizione. Il lettone si piazza alle spalle di Langenhan per soli 38 millesimi. Fischnaller scivola al terzo posto, ed ora assiste alla prova del tedesco Felix ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 MISSILE KINDL! L’austriaco è velocissimo, e nonostante un pesante erroreparte finale vola al comando con il crono di 51.688. Distacchi davvero minimi fino alla decima posizione di Leon Felderer. Sarà una secondatutta da vivere. 11:48 DIETRO!!! Felixcommette un grave errore poco dopo il secondo intermedio, ma già mostrava una velocità minore rispetto agli altri big. Soltanto ottava posizione per il tedesco a 213 millesimi dal leader. Distacchi in ogni caso minimi. 11:46 Un piccolo errore nel finale priva Aparjods dellaposizione. Il lettone si piazza alle spalle di Langenhan per soli 38 millesimi.scivola al terzo posto, ed ora assiste alla prova del tedesco Felix ...

