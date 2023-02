LIVE Sci di fondo | Team Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA | 2 frazioni al termine | azzurri in lotta per le medaglie!

Leggi su oasport

14.13 Golberg ora sta dando tutto, De Fabiani a sua volta deve mettere sulla neve tutto quello che ha, si decide qui la gara dell'Italia! 14.13 Siamo al quarto cambio. In cinque per le medaglie: Norvegia, Francia, Italia, Svezia e Canada. Staccate le altre. Attenzione adesso al forcing di Halfvarsson, De Fabiani dovrà resistere! 14.12 La sensazione è che Klaebo, se volesse, potrebbe staccare tutti. Vanno via in cinque. Ma la frazione decisiva sarà la prossima. 14.11 Klaebo ora non sta forzando come nella tornata precedente. Pellegrino si mantiene in terza posizione alle spalle di Jouve. Tatticamente il valdostano non ha niente da imparare da nessuno. 14.10 Ora Federico Pellegrino nella sua seconda frazione. 14.09 Siamo al terzo cambio, metà gara: Norvegia, Francia, Italia e Svezia sono insieme, poi Germania e ...