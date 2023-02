LIVE Sci alpino, Slalom Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: Noel davanti a tutti, gli azzurri cercano la rimonta (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.54: Il più vicino al francese è l’elvetico Daniel Yule che, sceso col pettorale 3, sembrava destinato a fare il miglior tempo di manche prima della prova del transalpino. Vicinissimo anche il tedesco Linus Strasser che, a causa di un piccolo errore nel finale. si è piazzato ad 11 centesimi dal leader. 21.51: Il miglior tempo della prima manche è stato fatto segnare da un eccezionale Clement Noel con 52.19. Il francese è stato semplicemente perfetto nella parte finale del tracciato, in cui è riuscito a mettersi alle spalle tutti gli avversari. 21.48: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom speciale di Palisades Tahoe ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.54: Il più vicino al francese è l’elvetico Daniel Yule che, sceso col pettorale 3, sembrava destinato a fare il miglior tempo di manche prima della prova del trans. Vicinissimo anche il tedesco Linus Strasser che, a causa di un piccolo errore nel finale. si è piazzato ad 11 centesimi dal leader. 21.51: Il miglior tempo della prima manche è stato fatto segnare da un eccezionale Clementcon 52.19. Il francese è stato semplicemente perfetto nella parte finale del tracciato, in cui è riuscito a mettersi alle spallegli avversari. 21.48: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladella seconda manche dellospeciale di...

