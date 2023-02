LIVE Sci alpino, Slalom Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: dieci atleti in mezzo secondo! Guida Noel, 11° Sala e 14° Vinatzer (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 19:44 Manche nefasta per Aerni, ultimo staccato di due secondi e cinquantacinque centesimi. Lo svizzero è 25° e ultimo qualificato per le finali, ma oggi molto difficilmente raccoglierà punti, dovrà quindi vedere cosa faranno gli altri. 19:44 Distacco abissale per lo svizzero, addirittura oltre il secondo a metà gara. 19:43 Holzmann è il primo atleta sopra il secondo al traguardo, quattordicesimo staccato di 1.04. In partenza Aerni. 19:42 Il tedesco Holzmann, sorpresa ai Mondiali, è ad appena 15 centesimi dopo due intermedi!!! 19:41 Brutta manche di Zubcic, che non è mai riuscito a trovare il feeling con la neve odierna. Alla fine il croato è ventunesimo a +178, ad alto rischio ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 19:44 Manche nefasta per Aerni, ultimo staccato di due secondi e cinquantacinque centesimi. Lo svizzero è 25° e ultimo qualificato per le finali, ma oggi molto difficilmente raccoglierà punti, dovrà quindi vedere cosa faranno gli altri. 19:44 Distacco abissale per lo svizzero, addirittura oltre il secondo a metà gara. 19:43 Holzmann è il primo atleta sopra il secondo al traguardo, quattordicesimo staccato di 1.04. In partenza Aerni. 19:42 Il tedesco Holzmann, sorpresa ai Mondiali, è ad appena 15 centesimi dopo due intermedi!!! 19:41 Brutta manche di Zubcic, che non è mai riuscito a trovare il feeling con la neve odierna. Alla fine il croato è ventunesimo a +178, ad alto rischio ...

