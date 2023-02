LIVE Sci alpino, Slalom Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: dieci atleti in mezzo secondo! Guida Noel, 11° Sala e 14° Vinatzer. Seconda manche alle 22.15 (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA alle 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 20:12 Non riesce a inserirsi tra i primi 30 per un soffio Vidovic, sono scesi i primi 40 atleti. 20:11 Il tedesco Schmid inforca quando era assolutamente in corsa per una comoda qualifica. 20:10 Trentesimo lo spagnolo Del Campo con un ritardo di +1.94!!! Festeggia al traguardo, ma tra gli ultimi atleti c’è il rischio che uno lo sorpassi. 20:08 Serie di uscite sulle nevi americane, con 3 atleti di fila che non arrivano al traguardo. 20:05 Si inserisce in 27a posizione il britannico Billy Major, con Read che scala in trentesima posizione. Il tempo di qualifica è ora di due secondi netti. 20:04 Fatica tanto fin ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 20:12 Non riesce a inserirsi tra i primi 30 per un soffio Vidovic, sono scesi i primi 40. 20:11 Il tedesco Schmid inforca quando era assolutamente in corsa per una comoda qualifica. 20:10 Trentesimo lo spagnolo Del Campo con un ritardo di +1.94!!! Festeggia al traguardo, ma tra gli ultimic’è il rischio che uno lo sorpassi. 20:08 Serie di uscite sulle nevi americane, con 3di fila che non arrivano al traguardo. 20:05 Si inserisce in 27a posizione il britannico Billy Major, con Read che scala in trentesima posizione. Il tempo di qualifica è ora di due secondi netti. 20:04 Fatica tanto fin ...

