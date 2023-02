LIVE – Sci alpino, slalom maschile Palisades Tahoe 2023 (DIRETTA) (Di domenica 26 febbraio 2023) La DIRETTA testuale dello slalom maschile di Palisades Tahoe 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la seconda gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche. Occhi su Alex Vinatzer, reduce dallo splendido bronzo ai Mondiali di Courchevel/Meribel. Appuntamento alle ore 19 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 22.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 22.54- Al via Meillard. Lo svizzero chiude con 1.25 di ritardo dalla testa. 22.52- In pista ora Kristoffersen. Il norvegese chiude con 34 centesimi di ritardo da Steen ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Al via la seconda gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche. Occhi su Alex Vinatzer, reduce dallo splendido bronzo ai Mondiali di Courchevel/Meribel. Appuntamento alle ore 19 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 22.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 22.54- Al via Meillard. Lo svizzero chiude con 1.25 di ritardo dalla testa. 22.52- In pista ora Kristoffersen. Il norvegese chiude con 34 centesimi di ritardo da Steen ...

