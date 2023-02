LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia vs Stuhec, ma il meteo sarà clemente? (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Crans Montana (Svizzera), prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Dopo la lunga attesa di ieri culminata con la cancellazione dopo due ore di rinvii, si riprova a gareggiare sulla pista elvetica, con la FIS che ha optato per lo slittamento della Discesa di ieri ad oggi cancellando definitivamente il Super-g schedulato inizialmente in calendario per la giornata odierna. Goggia vs Stuhec per la classifica di specialità, con tutte le italiane che vanno alla caccia di un grande risultato, meteo permettendo. Sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellalibera di(Svizzera), prova valida per la Coppa del Mondo di scifemminile. Dopo la lunga attesa di ieri culminata con la cancellazione dopo due ore di rinvii, si riprova a gareggiare sulla pista elvetica, con la FIS che ha optato per lo slittamento delladi ieri ad oggi cancellando definitivamente il Super-g schedulato inizialmente in calendario per la giornata odierna.vsper la classifica di specialità, con tutte le italiane che vanno alla caccia di un grande risultato,permettendo. Sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: Odermatt in testa, anche Vinatzer tra i qualificati azzur… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: perché è stata cancellata - verdiana_v : RT @Eurosport_IT: Oltre al Mondiale di sci nordico, torna la Coppa del Mondo di sci alpino...che spettacolo! ???? Tutte le gare sono LIVE s… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Rinviata a domani la #discesalibera di #CransMontana a causa della #nebbia e della neve troppo… -