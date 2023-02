LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: si comincia, scontro diretto Goggia-Stuhec! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 10.45 E’ sfida a due ormai per la Coppa del Mondo di Discesa. Sofia Goggia comanda la classifica con 480 punti, seguita a -108 dalla slovena Ilka Stuhec. Molto più staccata Elena Curtoni a -202, probabilmente troppi a tre gare dal termine. 10.41 I pettorali di partenza della gara: 1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 3 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 4 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 5 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 7 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 8 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle9 298323 Goggia Sofia 1992 ITA ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 10.45 E’ sfida a due ormai per la Coppa del Mondo di. Sofiacomanda la classifica con 480 punti, seguita a -108 dalla slovena Ilka Stuhec. Molto più staccata Elena Curtoni a -202, probabilmente troppi a tre gare dal termine. 10.41 I pettorali di partenza della gara: 1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 3 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 4 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 5 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 7 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 8 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle9 298323Sofia 1992 ITA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: si comincia, scontro diretto Goggia-Stuhec! - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Dalle 9.00 segui la diretta dei Campionati Italiani U16 e Coppa Italia Rode da Pragelato - FondoItalia : LIVE STREAMING - Dalle 9.00 segui la diretta dei Campionati Italiani U16 e Coppa Italia Rode da Pragelato - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA -