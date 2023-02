LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: ITALIA DA DELIRIO! Prima Goggia, seconda Brignone! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 12:51 Brutto errore per l’austriaca dopo il primo intermedio, paga un secondo e zero setto al secondo rilevamento. 12:50 Dopo un buon primo intermedio Tippler si lascia scaricare ed è fuori. Tocca alla sua connazionale Ager. 12:48 Nicol Delago chiude 23a a +2.52, in partenza l’austriaca Tippler. 12:48 L’azzurra entra nel piano con velocità bassa e un ritardo di un secondo e mezzo. 12:47 PODIO FRANCESE!!! E’ TERZA LAURA GAUCHE!!! La transalpina pennella in fondo e si inserisce in terza posizione con un ritardo di 41 centesimi. Ora è il momento di Nicol Delago. 12:47 Guadagnano tutte nel terzo tratto di pista, è cambiato tutto con la visibilità. 12:46 Gauche ha 51 centesimi di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 12:51 Brutto errore per l’austriaca dopo il primo intermedio, paga un secondo e zero setto al secondo rilevamento. 12:50 Dopo un buon primo intermedio Tippler si lascia scaricare ed è fuori. Tocca alla sua connazionale Ager. 12:48 Nicol Delago chiude 23a a +2.52, in partenza l’austriaca Tippler. 12:48 L’azzurra entra nel piano con velocità bassa e un ritardo di un secondo e mezzo. 12:47 PODIO FRANCESE!!! E’ TERZA LAURA GAUCHE!!! La transalpina pennella in fondo e si inserisce in terza posizione con un ritardo di 41 centesimi. Ora è il momento di Nicol Delago. 12:47 Guadagnano tutte nel terzo tratto di pista, è cambiato tutto con la visibilità. 12:46 Gauche ha 51 centesimi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: si comincia, scontro diretto Goggia-Stuhec! - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Dalle 9.00 segui la diretta dei Campionati Italiani U16 e Coppa Italia Rode da Pragelato - FondoItalia : LIVE STREAMING - Dalle 9.00 segui la diretta dei Campionati Italiani U16 e Coppa Italia Rode da Pragelato - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA -