LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: iniziata la gara, tra poco Sofia Goggia (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 11.49 Puchner perde tanto dove c’è da girare e chiude terza a 35 centesimi da Mowinckel. Le prossime saranno Weidle, Stuhec e Goggia: si decide la gara e, forse, anche la stagione per l’azzurra. 11.47 Mowinckel si porta al comando con 22 centesimi su Nufer. Tocca all’austriaca Mirjam Puchner. 11.45 Johnson recupera tanto ed è terza a 22 centesimi. Adesso la gara entra nel vivo con la norvegese Ragnhild Mowinckel. 11.44 Già staccata di 74 centesimi l’americana al secondo parziale. 11.42 Nufer beffa Laura Pirovano di soli 5 centesimi e si porta al comando. Ora l’americana Breezy Johnson. 11.41 Tocca alla svizzera Priska Nufer. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 11.49 Puchner perde tanto dove c’è da girare e chiude terza a 35 centesimi da Mowinckel. Le prossime saranno Weidle, Stuhec e: si decide lae, forse, anche la stagione per l’azzurra. 11.47 Mowinckel si porta al comando con 22 centesimi su Nufer. Tocca all’austriaca Mirjam Puchner. 11.45 Johnson recupera tanto ed è terza a 22 centesimi. Adesso laentra nel vivo con la norvegese Ragnhild Mowinckel. 11.44 Già staccata di 74 centesimi l’americana al secondo parziale. 11.42 Nufer beffa Laura Pirovano di soli 5 centesimi e si porta al comando. Ora l’americana Breezy Johnson. 11.41 Tocca alla svizzera Priska Nufer. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: si comincia, scontro diretto Goggia-Stuhec! - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Dalle 9.00 segui la diretta dei Campionati Italiani U16 e Coppa Italia Rode da Pragelato - FondoItalia : LIVE STREAMING - Dalle 9.00 segui la diretta dei Campionati Italiani U16 e Coppa Italia Rode da Pragelato - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA -