LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: iniziata la gara, nevica tanto! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI PASILADES TAHOE ALLE 19.00 E ALLE 22.15 11.42 Nufer beffa Laura Pirovano di soli 5 centesimi e si porta al comando. Ora l'americana Breezy Johnson. 11.41 Tocca alla svizzera Priska Nufer. 0.13 di vantaggio al primo rilevamento, 0.02 al secondo. 11.40 Molto bene Laura Pirovano, si porta al comando con 1.06 su Lie. 11.39 Al primo intermedio Pirovano è dietro di 23 centesimi. Nella parte alta nevica in maniera abbondante. 11.38 Lie ha sbagliato davvero tanto, forse non era pronta a partire così all'improvviso. Per lei un tempo di 1'28?57. Tocca a Laura Pirovano: deve avere il coraggio di osare. 11.37 ATTENZIONE, DAL NULLA E' iniziata LA gara! In pista la norvegese ...

