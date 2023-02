LIVE Piacenza-Trento 8-7, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: iniziata la finalissima (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Sbertoli cerca ancora Lavia, il quale sfonda il muro. 8-6 Pesta la linea dei 3 metri Michieletto e regala il punto agli avversari. 7-6 Primo vantaggio di Piacenza, trascinata da un super attacco di Romanò. 6-6 Ennesimo errore al servizio, fondamentale con cui entrambe le squadre stanno faticando. 5-6 Primo scambio prolungato dell’incontro con Piacenza che prova a resistere agli attacchi ripetuti di Lavia, che alla fine trova il pertugio tra il muro avversario. 5-5 Attacco in diagonale perfetto da Lucarelli. 4-5 Terzo errore in battuta di Piacenza, con il servizio che termina lunghissimo. 4-4 Primo muro vincente di questa Finale messo a segno da Piacenza. 3-4 torna avanti Trento con un rapido attacco. 3-3 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Sbertoli cerca ancora Lavia, il quale sfonda il muro. 8-6 Pesta la linea dei 3 metri Michieletto e regala il punto agli avversari. 7-6 Primo vantaggio di, trascinata da un super attacco di Romanò. 6-6 Ennesimo errore al servizio, fondamentale con cui entrambe le squadre stanno faticando. 5-6 Primo scambio prolungato dell’incontro conche prova a resistere agli attacchi ripetuti di Lavia, che alla fine trova il pertugio tra il muro avversario. 5-5 Attacco in diagonale perfetto da Lucarelli. 4-5 Terzo errore in battuta di, con il servizio che termina lunghissimo. 4-4 Primo muro vincente di questamesso a segno da. 3-4 torna avanticon un rapido attacco. 3-3 ...

