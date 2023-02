LIVE Piacenza-Trento 25-22, 4-1, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: primo set vinto dagli emiliani (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Diagonale vincente di Kaziynsi. 4-0 Altro punto diretto con il servizio del campione olimpico. 3-0 ACE di Brizard. 2-0 Riparte subito con un muro Piacenza, ancora una volta il merito va a Simon. SECONDO SET 25-22 Cambio di mano in volo di Lucarelli, che con la sinistra tocca la palla e chiude il primo set. 24-22 Annulla il primo set point Trento grazie alle mani alte del muro di Piacenza. 24-21 Dopo uno scambio prolungato mette la palla a terra Brizard, senza esser disturbato dal punto avversario. 23-21 Errore di Gironi al servizio. 23-20 Monster block di Brizard. 22-20 Mani out trovate da Lucarelli che spinge su Sbertoli. 21-20 ACE di Kaziynski. 21-19 Michieletto trova le mani alte del muro. 21-18 Terzo errore consecutivo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Diagonale vincente di Kaziynsi. 4-0 Altro punto diretto con il servizio del campione olimpico. 3-0 ACE di Brizard. 2-0 Riparte subito con un muro, ancora una volta il merito va a Simon. SECONDO SET 25-22 Cambio di mano in volo di Lucarelli, che con la sinistra tocca la palla e chiude ilset. 24-22 Annulla ilset pointgrazie alle mani alte del muro di. 24-21 Dopo uno scambio prolungato mette la palla a terra Brizard, senza esser disturbato dal punto avversario. 23-21 Errore di Gironi al servizio. 23-20 Monster block di Brizard. 22-20 Mani out trovate da Lucarelli che spinge su Sbertoli. 21-20 ACE di Kaziynski. 21-19 Michieletto trova le mani alte del muro. 21-18 Terzo errore consecutivo ...

