LIVE Piacenza-Trento 25-22, 25-17, 6-3, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: gli emiliani dominano il secondo parziale (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Pallonetto vincente di Leal, distante Kaziynski in copertura. 5-3 Il muro di Piacenza termina lungo. 5-2 Passa ancora con facilità l'attacco di Leal. 4-2 Rimane ferma in difesa Trento. 3-2 Spinge ancora Simon, ma questa volta non trova il campo. 3-1 ACE di Simon, con la palla che scende all'improvviso. 2-1 Sbaglia dai 9 metri anche Sbertoli. 1-1 Errore al servizio di Lucarelli. 1-0 Trova lo spazio tra le mani del muro Leal TERZO SET Piacenza sembra essere in pieno controllo di questa partita, trovando continuità in attacco grazie alle tante possibilità. La differenza in questo parziale però la sta facendo la fase difensiva, con gli emiliani che si sono fatti trovare spesso pronti a muro e in copertura. 25-17 Leal mette la ...

