LIVE Piacenza-Trento 25-22, 25-17, 25-23, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: partita dominata dagli emiliani (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Kaziyski ha provato a trascinare la propria squadra tra secondo e terzo set, ma una fase difensiva troppo passiva e il servizio che non ha mai fatto male condannano Trento alla seconda sconfitta consecutiva in Finale, dopo quella di 12 mesi fa contro Perugia. 17.21 partita dominata in tutte le zone del campo da parte di Piacenza, che dopo il pesante 3-0 inflitto ieri a Perugia si ripete contro Trento e conquista la Del Monte Coppa Italia 2023. 25-23 Leal trova le mani alte del muro, e regala la Coppa Italia a Piacenza. 24-23 Fraintendimento di Piacenza dopo il muro di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23 Kaziyski ha provato a trascinare la propria squadra tra secondo e terzo set, ma una fase difensiva troppo passiva e il servizio che non ha mai fatto male condannanoalla seconda sconfitta consecutiva in, dopo quella di 12 mesi fa contro Perugia. 17.21in tutte le zone del campo da parte di, che dopo il pesante 3-0 inflitto ieri a Perugia si ripete controe conquista la Del Monte. 25-23 Leal trova le mani alte del muro, e regala la. 24-23 Fraintendimento didopo il muro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Volleyball_it : Del Monte Coppa Italia: Live Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino 1-0 - PiacenzaseraR : Gas Sales #Piacenza contro #Trento: sfida per la Coppa Italia davanti a #Mattarella DIRETTA - GAS SALES VOLLEY BLUE… - infoitsport : LIVE Piacenza-Trento, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA - OA_Sport : LIVE Piacenza-Trento, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - - PiacenzaPress : Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza per la storia: dalle 16 il LIVE della finale contro Trento -