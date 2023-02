LIVE – Piacenza-Trento 2-0 (25-22, 25-17, 10-7): finale Coppa Italia maschile 2023 volley in DIRETTA (Di domenica 26 febbraio 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino, finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile. Le due formazioni rimaste in gara si sfidano nell’atto conclusivo che assegnerà il primo trofeo dell’anno. i biancorossi di Massimo Botti hanno eliminato a sorpresa la favorita Perugia in tre set ed ora non vogliono smettere di sognare. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno invece battuto in rimonta al tie-break Milano e tornano in campo agguerriti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e trofeo? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Latestualedi Gas Sales Bluenergy-Itas Trentino,della Del MonteSuperlegadi. Le due formazioni rimaste in gara si sfidano nell’atto conclusivo che assegnerà il primo trofeo dell’anno. i biancorossi di Massimo Botti hanno eliminato a sorpresa la favorita Perugia in tre set ed ora non vogliono smettere di sognare. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno invece battuto in rimonta al tie-break Milano e tornano in campo agguerriti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e trofeo? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

