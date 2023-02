LIVE Piacenza-Trento 18-15, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: allungano gli emiliani (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout chiamato da Trento. 18-15 Copre bene dietro il muro Simon, permettendo a Piacenza di contro attaccare con Leal 17-15 Il video check da ragione a Piacenza visto che la palla aveva toccato terra prima del salvataggio di Laurenzano. Si ripete il punto dopo un errore del primo arbitro, Piacenza chiama però il video check. 16-15 Errore al servizio di Sbertoli. 15-15 Kaziynski riporta la sua formazione in parità da posto 4. 15-14 Errore in attacco di Leal che stringe troppo la traiettoria e trova la rete. 15-13 Simon mura la diagonale di Daniele Lavia, dopo uno scambio prolungato. 14-13 Tocca la palla a muro Lucarelli, ma la palla tocca comunque terra. 14-12 Riesce a cambiare palla Piacenza, nonostante il buon servizio di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout chiamato da. 18-15 Copre bene dietro il muro Simon, permettendo adi contro attaccare con Leal 17-15 Il video check da ragione avisto che la palla aveva toccato terra prima del salvataggio di Laurenzano. Si ripete il punto dopo un errore del primo arbitro,chiama però il video check. 16-15 Errore al servizio di Sbertoli. 15-15 Kaziynski riporta la sua formazione in parità da posto 4. 15-14 Errore in attacco di Leal che stringe troppo la traiettoria e trova la rete. 15-13 Simon mura la diagonale di Daniele Lavia, dopo uno scambio prolungato. 14-13 Tocca la palla a muro Lucarelli, ma la palla tocca comunque terra. 14-12 Riesce a cambiare palla, nonostante il buon servizio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacenzaseraR : Gas Sales #Piacenza contro #Trento: sfida per la Coppa Italia davanti a #Mattarella DIRETTA - GAS SALES VOLLEY BLUE… - infoitsport : LIVE Piacenza-Trento, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA - OA_Sport : LIVE Piacenza-Trento, Finale Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - - PiacenzaPress : Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza per la storia: dalle 16 il LIVE della finale contro Trento - PiacenzaPress : LIVE - Gas Sales Bluenergy, il giorno della verità. Finale di Coppa Italia con Trento -