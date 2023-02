(Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGli italiani in gara 16.58 Quarta vittoria in carriera per il belga: il successo di maggiore prestigio rimane quello alla Strade Bianche nel 2018. 16.57 Lafa ben due doppiette nella giornata odierna:-Van Hooydonck allae Vingegaard-Dennis nell’ultima tappa a cronometro del Gran Camino. 16.56 Torna a vincere Tiesjdopo tre anni: l’ultimo successo risaliva alla sesta tappa della Parigi-Nizza 2020. 16.55 Epilogo davvero particolare per la: solitamente si arriva allo sprint di gruppo e invece in questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Segui con noi la diretta integrale LIVE della #KBK23, a partire dalle 12:15. - zazoomblog : LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca il colpaccio occhio a Dainese e Bonifazio -… -

...25 Ciclismo:> Bruxelles >(differita) da[Belgio] Telecronaca: Stefano ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......25 Ciclismo:> Bruxelles >(differita) da[Belgio] Telecronaca: Stefano ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA: Benoot porta ancora in trionfo la Jumbo-Visma OA Sport

DIRETTA Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 LIVE - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: dove vederla in tv, percorso, favoriti ... Bicisport

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA: doppietta Jumbo-Visma, vince Benoot davanti a Van Hooydonck OA Sport

LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2023 in DIRETTA: Van Baarle vince in solitaria, Ballerini e Pasqualon OA Sport

Il risultato in diretta live di Spagna-Italia, sesta e ultima giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani in gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 75a edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la seconda classica del nord ...