LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA | azione della Jumbo-Visma | il gruppo recupera Cade Philipsen

(Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGli italiani in gara 14.43 Intanto è segnalata anche una doppia caduta da parte di Filippo Baroncini che è stato addirittura trasportato all’ospedale. Siamo in attesa di novità. 14.41 ATTENZIONE MAXI-CADUTA IN! Ha avuto la peggio Jasperche rimane a terra e ora prova a ripartire a fatica. Davvero sfortunato il belga che ora è seguito da quasi tutta la formAlpecin-Fenix. 14.40 Attenzione perché nelil ritmo si è alzato improvvisamente con l’con sette corridori.in fila indiana che si sta sfaldando. 14.38 100 chilometri alla conclusione: siamo quasi a metà di questa 75a edizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Segui con noi la diretta integrale LIVE della #KBK23, a partire dalle 12:15. - zazoomblog : LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca il colpaccio occhio a Dainese e Bonifazio -… -

...25 Ciclismo:> Bruxelles >(differita) da[Belgio] Telecronaca: Stefano ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......25 Ciclismo:> Bruxelles >(differita) da[Belgio] Telecronaca: Stefano ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA: gruppo a 5'30" dai sei fuggitivi, 100 km al traguardo OA Sport

DIRETTA Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 LIVE - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: dove vederla in tv, percorso, favoriti ... Bicisport

LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2023 in DIRETTA: Van Baarle vince in solitaria, Ballerini e Pasqualon OA Sport

Omloop Het Nieuwsblad 2023 oggi: orari, percorso, programma, favoriti, streaming informazione.it

Il risultato in diretta live di Spagna-Italia, sesta e ultima giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani in gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 75a edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la seconda classica del nord ...