LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA: tris d'argento per l'Italia con Manila Esposito, Matteo Levantesi e Carlo Macchini! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 17.15. Due primi posti e tre seconde piazze per l'Italia in questa prima tappa di Coppa del ondo a Cottbus. Risultyati di grande prestigio anche oggi dopo le due vittorie di ieri. Manila Esposito è stata seconda al corpo libero, Matteo Levandesi è stato secondo alle parallele e Carlo Macchini è stato d'argento alla sbarra 17.14: Oro per il giapponese Kawakami con 14.266, argento per l'azzurro Carlo Macchini con 14.133, bronzo per il giapponese Kaya con 14.100 17.13: E' ARGENTO Carlo MACCHINI CON 14.133! 17.11: Qualche piccola sbavatura per Macchini ma siamo ai particolari.

